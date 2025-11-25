SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım etkinlikleri söyleşi ve konser etkinliğinde sanatseverleri buluşturacak.

OSM'DE CEVİZ AĞACI FİLMİ VE FAYSAL SOYSAL SÖYLEŞİSİ

İlk olarak saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği Ceviz Ağacı filmi gösterilecek. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Faysal Soysal'ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlik, sinema tutkunlarına film üzerine derinleşme ve yönetmenden yapım sürecine dair ayrıntıları dinleme fırsatı sunacak.

SAÜ'DE UNUTULMAZ BİR MÜZİK AKŞAMI

Bir sonraki programda ise saat 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak. 'Ünlü Bestekârlar 2: Yıldırım Gürses' temasıyla düzenlenecek konser, Türk müziğinin unutulmaz bestekârlarından Yıldırım Gürses'in eserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Konserde solist ve klarnet sanatçısı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Murat Küçük sahneye çıkacak. Etkinlik, güçlü orkestra performansı ve özel repertuarıyla müzik tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi, aynı gün iki farklı mekânda düzenleyeceği bu programlarla Sakaryalıları sinema ve müzik dolu bir kültür-sanat gününe davet ediyor.