Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Film Festivali kapsamında yoğun katılımla gerçekleştirilen film gösterimleri ve söyleşiler, sanatseverlerden tam not aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Trabzon Film Festivali sürüyor.

Film gösterimleri ve söyleşiler, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi ile Lara Sineması'nda sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festival programı dün Lara Sineması'nda gerçekleştirilen çocuk filmi Doru'nun gösterimiyle başladı. Ardından yerli ve yabancı yapımların yer aldığı zengin bir seçki izleyiciyle buluştu.

Programda; Palanga, Ceyar'ı Kim Öldürdü?, Muzaffer, Suna, Susmuşlar Eşiği, Ölüm Bizi Ayırana Dek, İnziva, Galaksinin Tezenesi, Mümeyyiz, Babamın Arkadaşı, Kavanoz, Aç Açına, Tümseğin Uğultusu, Kudret, İyi Ölüm, Baletler Köyü, Çukurova'nın Kara Ekmeği, El İzi, Pirlerin Düğünü ve dünya sinemasından DJ Ahmet gibi filmler yer aldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Festival yalnızca film gösterimleriyle sınırlı kalmayarak, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla da sinema dünyasına katkı sunuyor. Bu kapsamda 'Belgesel Sinemacılar Birliği Atölyesi' başlığı altında Horona Duranlar belgesel filmi gösterildi ve film sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinliğe filmin yönetmeni Bahriye Dal ile görüntü yönetmeni Ozan Turgut katıldı. Ayrıca sektör profesyonellerini ve sinemaseverleri bir araya getiren paneller düzenlendi. 'Işıktan Perdeye: Sinematografinin Dili' başlıklı söyleşide Feza Çaldıran, Eyüp Boz, Gökhan Atılmış ve Ahmet Mümtaz Taylan konuk olarak yer aldı. 'Dijital Platformlarda Sinemanın Geleceği' başlıklı oturumda TRT Tabii Dramalar Müdürü Kürşat Saygılı görüşlerini paylaştı. 'TRT Ortak Yapımlarda Sinema Destek Politikaları' panelinde ise TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ve TRT Belgesel Müdürü Ahmet Cambaz katılımcılarla bir araya geldi. Trabzon Film Festivali 28 Aralık'ta sona erecek.