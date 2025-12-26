Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması ve bilinçli tüketimin teşvik edilmesi amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetlerini Kaynarca ilçesine taşıdı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, 'Su Müfettişi' eğitimleri kapsamında Orhangazi İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Suyun serüvenini eğlenceli aktivitelerle öğrenen minikler, su tasarrufu konusunda bilinçlenerek birer 'Su Müfettişi' oldu.

Orhangazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte uzman eğitmenler, suyun doğadaki döngüsünden musluklara geliş aşamalarına kadar birçok konuyu miniklere aktardı.

ANİMASYONLAR VE EĞLENCELİ AKTİVİTELERLE SU TASARRUFU

Su Müfettişi programı, miniklerin ilgisini çekecek şekilde özel olarak hazırlanan animasyon filmleri ve interaktif sunumlarla gerçekleştirildi. Suyun arıtma tesislerinde nasıl içilebilir hale getirildiğini gören öğrenciler, suyun her damlasının kıymetini izleyerek öğrendi.

MİNİK MÜFETTİŞLERE ÖNEMLİ GÖREV

Eğitimin ardından 'Su Müfettişi' unvanını alan öğrenciler, sadece kendi kullanımlarına değil, çevrelerindeki su israfına da müdahale edeceklerinin sözünü verdiler. Okullarında, evlerinde ve parklarda açık gördükleri muslukları kapatma ve arızalı tesisatları büyüklerine bildirme görevini üstlenen minikler, suyun geleceği için önemli birer koruyucu haline geldi.