Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., 2026 sezonu ve akademik yılı için Üniversite Ortaklık Programı'nın (CPP - Collegiate Partnership Program) devam eden genişlemesini gururla duyurur.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - Şu anda üst üste sekizinci yılında olan program, ülke çapında 31 üniversitede 70 üniversite takımını destekleyerek tarihi bir dönüm noktasına ulaşıyor; bu, programa şimdiye kadar katılan en yüksek takım sayısıdır.

U.S. Polo Assn., kıyıdan kıyıya; küçük özel ve büyük devlet kurumları, Ivy League Üniversiteleri ve Tarihsel Olarak Siyahi Kolejler ve Üniversiteler (HBCU - Historically Black Colleges and Universities) dahil olmak üzere yüzlerce öğrenci-atleti giydirecektir.

CPP, 35 kadın ve 35 erkek takımını destekleyerek U.S. Polo Assn.'in sporu üniversite düzeyinde büyütmeye yönelik uzun süreli kararlılığını pekiştirmektedir. Bu sezon, ülke çapındaki seçkin kurumlar grubuna katılan iki yeni okulu, Babson Üniversitesi ve Southern Methodist Üniversitesi'ni bünyesine katıyor.

Bu yıl U.S. Polo Assn., ortaklık kurulan her programa cömertçe özel performans takım formaları, beyaz performans maç pantolonları, polo tişörtler, şapkalar, ekipman çantaları ve özel USPA Pro ürünlerinin yanı sıra nakdi bir bağış sağlayacaktır. Program ayrıca, takımların yaratıcı dijital katılım ve hikaye anlatımı yoluyla ek ödüller kazanma fırsatına sahip olduğu popüler üniversite sosyal medya yarışmasına da devam etmektedir.

KATILIMCI OKULLAR:

Babson University Morehouse College Trinity University University of North Texas Brown University Oklahoma State University University of California - Davis University of Southern California California Polytechnic State University Oregon State University University of Connecticut University of South Carolina - Aiken Colorado State University Skidmore College University of Idaho University of Virginia Cornell University Southern Methodist University University of Kentucky University of Wisconsin - Madison Georgetown University Stanford University University of Maryland Virginia Tech University Michigan State University Texas A&M University University of Michigan Yale University Montana State University Texas Tech University University of New Hampshire

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn., Üniversite Ortaklık Programı aracılığıyla rekor sayıda üniversite polo takımını ve öğrenci-atleti desteklemekten gurur duyuyor,' dedi. 'Bu kritik program, ülke genelindeki üniversite polo programlarına anlamlı kaynaklar sağlayarak sporun temelini güçlendiriyor. Bu sezon 70 takımın desteklenmesi, hem programın büyümesini hem de polo sahası içinde ve dışında yeni nesil oyuncuları desteklemeye yönelik uzun vadeli kararlılığımızı yansıtmaktadır.'

U.S. Polo Assn.'in Üniversite Ortaklık Programı'na kayıt, USPA onaylı bir polo takımına sahip tüm kolej ve üniversitelere açıktır ve akademik yıl boyunca sürer. Üniversite polo takımları Güz ve Bahar aylarında yarışır; resmi sezon Nisan 2026'ya kadar devam eder ve Ulusal Üniversiteler Arası Şampiyona (NIC - National Intercollegiate Championship) ile sona erer.

USPA Üniversiteler Arası/Okullar Arası Komite Başkanı Liz Brayboy, 'Son sekiz yıldır U.S. Polo Assn. ile olan ortaklığımız, ülke çapındaki üniversite programları için anlamlı bir fark yaratmaya devam ediyor,' dedi. 'Üniversite Ortaklık Programı aracılığıyla sağlanan destek, takımların daha güçlü programlar oluşturmasına, öğrenci-atletler geliştirmesine ve üniversite polosunu tanımlayan ruhu ve sportmenliği sergilemesine yardımcı oluyor.'

USPA Global'in medya iştiraki olan Global Polo tarafından yaratılan iki ödüllü seri Breakaway, gelecek sezonunda yeni bir bölüme yer verecek. 'Breakaway: Kolejde Polo' başlığını taşıyan bölüm, bu yılın ilerleyen zamanlarında ESPNU'da yayınlanacak ve üniversite polosunun heyecanını ve etkisini ulusal çapta sergileyecek. Yayın zamanları için yerel yayın akışınızı kontrol edin.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve merkezi Florida, Wellington'da bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de (National Polo Center) düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen polo turnuvası U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ödülleriyle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn. Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip ediniz.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden Global Polo'ya ulaşın.