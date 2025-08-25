Trabzon’da sokak hayvanlarının korunmasına yönelik kapsamlı bir adım atıldı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği” (TİSKOB) kurulmasına karar verildi. Birlik, 18 ilçe belediyesiyle koordineli şekilde çalışarak sokak hayvanlarının korunması, sahiplendirilmesi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması için faaliyet yürütecek.

Toplantıda ayrıca Yomra ilçesinde 107 dönümlük bir alanın doğal yaşam alanı haline getirilerek barınak kurulması kararlaştırıldı. Proje kapsamında hem hayvanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşaması hem de vatandaşların can güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

HAYVANLARI GERİ BIRAKMIYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Sokak hayvanlarını artık alıp geri bırakmıyoruz. Kısırlaştırma ve aşı işlemlerinden sonra sahiplendirme sürecini başlatıyoruz. Bu bir zihniyet dönüşümüdür. Her hayvanın bir sahibi olmalı; önce biz sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Genç, 2018 yılında hizmete giren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapasitesinin artırıldığını ve artık 700 köpeğe kadar hizmet verilebildiğini belirtti. Merkezde ameliyathane, karantina, yasaklı hayvan üniteleri, laboratuvar ve eczane gibi alanlar bulunuyor.

SAHİPLENDİRME KONUSU ÇOK ÖNEMLİ

Ayrıca gıda atıklarından mama üretimi yapılan tesiste bugüne kadar 24 ton 755 kilogram mama üretildi. Merkezde görev yapan 6 veteriner hekim ve mobil ekipler, ilçelerde dönüşümlü hizmet veriyor. 1 Nisan 2024’ten bu yana 5 bin 697 hayvana hizmet verildi; bin 344 köpek sahiplendirildi.