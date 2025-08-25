Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 8. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla başladı.MALATYA (İGFA)- Malatya'da 486 sporcunun katılımıyla 8. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı.

25-29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan satranç turnuvası açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Gençlik ve Spor il Müdürü Ebubekir Kayhan, Türkiye Satranç Federasyonu Malatya Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Meclis Üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından sporcular katıldı.

Ev sahipliğini Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 8. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın açılış programında Türkiye Satranç Federasyonu Malatya Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ve Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

486 yerli ve yabancı sporcuyu Malatya’da ağırladıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bu yıl 8’sini düzenlediğimiz Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasına 11 farklı ülkeden 96 yabancı sporcu ile 47 ilimizden de 390 sporcu olmak üzere toplamda 486 sporcuyu ilimizde ağırlıyoruz. Malatya dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, ilimizin tarihi ve turistik yerlerinde ağırlayarak tanıtımını yapmış olacağız. Bu tür spor etkinliklerinin Malatya’mızda daha fazla yaygınlaşmasını arzuluyoruz. Voleybol Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ile görüşerek Türkiye-Danimarka Voleybol Milli Maçını ilimizde gerçekleştirdik. Çok büyük katılımla milli maçımızı hep birlikte izledik. İnşallah bundan sonra da Futbol Federasyonu ve Basketbol Federasyonumuzla görüşerek milli maçlarını da ilimizde yapılması için taleplerimiz olacak. Depremle sarsılmış olan ilimizde bu tür organizasyonların yapılması için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Özellikle spor konusunda yaptığı çalışmalar ve projesi devam eden spor kompleksleriyle Malatya’mızın spor kenti olması hususunda başkanımız büyük gayretler sarf ediyor. Gençlerimizin zihinsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sunacak böylesine güzel organizasyonlar şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına önemli bir kazanım. Ben programda emeği geçen herkese ve özellikle sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında 8. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın açılışı için programa katılan protokol ve sporcular ilk satranç karşılaşmasını başlattılar.