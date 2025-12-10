Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğiyle sahil hattında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, sahillerde, kıyılarda ve yürüyüş güzergâhlarında temizlik yapıldı. Ortahisar ilçesi 100. Yıl Balıkçı Barınakları çevresinde gerçekleştirilen çalışmada, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri çevredeki atıkları topladı.

SAHİLLER EN ÇOK VAKİT GEÇİRİLEN NOKTALAR

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Amacımız; sahili, ormanı ve tüm doğal alanlarıyla daha yaşanılabilir bir Trabzon oluşturmak ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Sahillerimiz, hemşehrilerimizin en çok vakit geçirdiği alanlar. Bu bölgelerde eksiklikleri gidermeye ve temizlik çalışmalarına özen göstermeye devam ediyoruz. Temizlik faaliyetine KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerimizin de destek olması memnuniyet vericidir. Şehrimizi birlikte daha temiz hale getirirken çevrenin kirletilmemesi konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.'