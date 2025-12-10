Görsel sanatçılara yönelik Sanatsal Üretim Fonu için başvurular 9 Aralık'ta açıldı. 13 Ocak 2026'ya kadar sürecek program, İstanbul-Ankara-İzmir dışındaki sanatçıları önceliklendirerek toplam 40 projeye destek sağlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Görsel sanatlar alanında çalışan sanatçılara yönelik Sanatsal Üretim Fonu için başvurular başladı.

Goethe Enstitüsü tarafından yürütülen programa son başvuru tarihi 13 Ocak 2026 Salı günü saat 18.00 olarak açıklandı.

Sanatsal Üretim Fonu, resim, heykel, seramik, fotoğraf, ses, video, yerleştirme ve baskı teknikleri gibi farklı mecralarda üretim yapan sanatçıları desteklemeyi amaçlıyor. Program kapsamında her proje için maksimum 6.000 avroya kadar hibe sağlanacak. 2028 yılına kadar iki açık çağrıyla toplam 40 sanat projesi desteklenecek.

Başvuru sahiplerine üretim sürecinde deneyimli mentorlar eşlik edecek. Programın, sanatçıların hem yeni işler üretmesine hem de sanat dünyasıyla daha güçlü bağlantılar kurmasına katkı sunması hedefleniyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

25-45 yaş arası sanatçılar

Görsel sanatlar alanında en az 2 yıllık faaliyet geçmişine sahip olanlar

Bireysel sanatçılar veya birlikte üretim yapan gruplar

Sadece Türkiye'de ikamet eden sanatçılar

Program kapsamında desteklenecek projelerin üçte ikisi, İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden gelen başvurular arasından seçilecek. Böylece fon, Türkiye'nin farklı bölgelerinde üreten sanatçılara daha fazla alan açmayı amaçlıyor. Başvurular Goethe Enstitüsü'nün çevrim içi başvuru portalı üzerinden yapılabiliyor.