Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde personelin gönüllü katılımıyla kurulan Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, özel gereksinimli bireyler için afet öncesi alınabilecek önlemler, afet anında güvenli, hızlı ve doğru şekilde tahliye edilmeleri konularında bilgilendirildi.

BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın dirençli ve sürdürülebilir bir kent olması adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesine belediye personelinin gönüllü katılımıyla oluşturulan Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibinin eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

BAM ekibine, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle afet öncesinde, anında ve sonrasında engelli bireylere nasıl yaklaşılacağı konusunda eğitim verildi. 'Kimseyi Geride Bırakmıyoruz' sloganıyla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapılan (AKOM) eğitimde, özel gereksinimli bireylerin güvenli, hızlı ve doğru şekilde nasıl tahliye edileceği anlatıldı. Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, özel ihtiyaçların değerlendirilmesi ve hassasiyetlerin operasyonel süreçlere entegre edilmesi konuşuldu. Eğitimin sonunda görme engelli bireylerin isteği doğrultusunda telsizin nasıl kullanıldığı da anlatıldı.

Afet Koordinasyon Şube Müdürü Ceyhun Eskioğlu, BAM ekibine engelli bireylerin bir afet anında nasıl tahliye edilmesi, tahliyesinde hangi kuralların uygulanması gerektiğine dair kapsamlı bir bilgi verildiğini söyledi. Başkan Mustafa Bozbey'in de bu tür eğitimlere önem verdiğini hatırlatan Eskioğlu, özel gereksinimli bireylerle birlikte kimseyi geride bırakmayacaklarını söyledi.