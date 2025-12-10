Edirne'de FE TV'de Geniş Açı programına konuk olan ünlü asma davul virtüözü Ahmet Merih Çelik, müzik yolculuğunu, 'Lapseki Çeşmesi' türküsünün gerçek hikâyesini, Trakya kültürüne dair değerlendirmelerini ve yeni projelerini anlattı. Sanatçı, 31 Ocak'ta SMA'lı bir çocuk için ücretsiz konser vereceğini duyurdu.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Trakya'nın sevilen sanatçılarından asma davul virtüözü Ahmet Merih Çelik, FE TV'de Erdoğan Demir'in sunduğu Geniş Açı programına konuk oldu. Kendini 'Trakya'nın bağrından yetişen bir müzisyen' olarak tanımlayan Çelik, bölge müziğinin yıllardır yanlış tanıtıldığını belirterek, 'Bizi roman havası çalan bir topluluk gibi görüyorlar ama Trakya müziği çok daha derin bir kültürün ürünü' ifadelerini kullandı.

Programın öne çıkan bölümlerinden biri, herkesin bildiği 'Lapseki Çeşmesi' türküsünün hikâyesiydi. Çelik, türkünün anonim sanılsa da Aguş isimli bir müzisyenin yaşamından izler taşıdığını söyleyerek eserin bölgesel hafızadaki önemine dikkat çekti. Sosyal medyada ilgi gören sıra dışı projelerini de anlatan Çelik, paraşütle uçarken, deniz altında ve Çanakkale Köprüsü üzerinde davul çaldığı performansların geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını söyledi. 'Fark yaratmak için sadece iyi çalmak yetmiyor, kendini doğru anlatman gerekiyor' dedi.

Müziğe ramazan davulu ile başladığını aktaran sanatçı, şu anda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam ettiğini belirtti. Genç müzisyenlere seslenen Çelik, 'Sanat cesaret işidir. Yetenek hangi kapıyı çalıyorsa o kapıdan girin' mesajını verdi.

Yeni projelerine de değinen sanatçı, Trakya mizahını yansıtan 'Lambur Lumbur Tarana Bulgur' adlı şarkısının 2 Ocak'ta yayınlanacağını açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe için hazırladığı marşı profesyonel olarak duyurmayı planladığını söyledi. Yerel yönetimlere çağrı yapan Çelik, 'Trakya kültürünü yaşatmak için önce kendi sanatçımıza sahip çıkmalıyız' diyerek festivallerde adil sanatçı seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

Programın sonunda ise duygusal bir duyuru yapan Çelik, Keşan'da yaşayan SMA hastası Melek Çoruh için 31 Ocak'ta ücretsiz bir konser vereceğini söyleyerek bölge halkını dayanışmaya davet etti.