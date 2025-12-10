Eğitim faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Osmangazi Belediyesi, öğrenciler için hem eğlenceli hem de öğretici bir program gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte minikler, zabıtanın toplumdaki yerini ve görevlerini tüm incelikleriyle keşfetti.

Orhan Kara İlkokulu'nda gerçekleşen eğitimde, öğrencilere zabıta kıyafeti giydirilerek zabıta biriminin günlük çalışma akışı uygulamalı bir şekilde öğretildi. Bunun yanı sıra minikler, zabıta ekiplerinin şehir düzenini sağlamak adına üstlendiği sorumluluklar hakkında bilgilendirildi. Program kapsamında toplumsal kurallar, kaldırım kullanımının önemi, iş yerlerinde etiket kontrolü ve çevre temizliği gibi konular da çocukların anlayabileceği sade bir dille işlendi.

Renkli görüntülere sahne olan eğitimde miniklerin zabıta telsizini kullanarak anons denemesi yapması ise oldukça dikkat çekti. İlk kez telsizle konuşmanın heyecanını yaşayan çocuklar, kısa süreliğine de olsa kendilerini gerçek bir zabıta gibi hissetti. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye etti.

'ZABITANIN GÖREVLERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPMAYI AMAÇLIYORUZ'

Zabıta Müdürlüğü olarak yıl içerisinde ilkokul ve anaokulu seviyesindeki öğrencilere temel farkındalık eğitimi vererek zabıta mesleğini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Osmangazi Belediyesi Zabıta Komiseri Yusuf Kudret Nalbant, 'Bu yıl yaklaşık otuz ile kırk okul arasında bir ziyaret planlayarak çocuklarımıza zabıtanın görevleriyle ilgili temel bir bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda programın ilk eğitimini gerçekleştirerek çocuklarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimize zabıtanın şehir düzenini sağlama görevleri, sorumlulukları ve toplumsal kuralların önemi hakkında keyifli ve öğretici bir tanıtım yaptık. Güzel geri dönüşler aldık. Onların mutluluğunu görmek bizim için çok kıymetli. Hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerine yer verdi.