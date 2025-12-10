Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezilerinde katılımcılar adım adım Sakarya'yı keşfetmeye devam ediyor. SİYAMDER ve SAÜ Coğrafya Topluluğu öğrencilerinin misafir edildiği programlarda, şehrin tarihi, kültürel ve doğal lokasyonları ziyaret edildi.

Şehrin tarihi, kültürel ve doğal lokasyonlarına yönelik gerçekleştirilen gezilerde, katılımcılar adım adım Sakarya'yı keşfetme fırsatı buluyor. Son olarak SİYAMDER Sakarya Yerel Kurulu ve Sakarya Üniversitesi Coğrafya Topluluğu öğrencilerinin konuk olduğu ziyaretler gün boyu uzman rehberler eşliğinde devam etti.

SİYAMDER Sakarya Yerel Kurulundan 28 kişilik katılımcıyla birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde şehrin tarihi ve doğal güzellikleri keşfedildi. Programda Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan katılımcılar, akabinde Alifuatpaşa'dabulunan 2. Bayezid KöprüsüPamukova Esentepe Park ve Tarihi Taraklı ilçesini ziyaret etme fırsatı buldu.

Bir diğer gezi programına ise Sakarya Üniversitesi Coğrafya Topluluğu öğrencileri konuk oldu. Şehrin kuzey lokasyonuna gerçekleştirilen gezide, öğrenciler Karasu Sahil ve Karasu Yenimahalle Kıyı Park'ın eşsiz güzelliğiyle tanıştılar. Gezinin son bölümünde ise Türkiye'nin tek parça en büyük longozu olan Acarlar Longozunu ziyareteden öğrenciler doğanın muhteşem güzelliğindehatıra fotoğrafı çekildiler.