TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Pazarkapı'da bulunan Hanife Hatun Camii yanında kurulan etkinlik çadırında gerçekleştirilen programlar, Ramazan ayına manevi bir atmosfer katıyor.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Ender Doğan ile Tasavvuf Müziği Konseri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. İlahi ve tasavvuf eserlerinin seslendirildiği programda katılımcılar keyifli bir akşam yaşadı. Ayrıca gün içerisinde çocuklara yönelik düzenlenen yüz boyama, Hacivat-Karagöz gösterileri ve çeşitli etkinlikler de büyük ilgi görüyor.

BU AKŞAM SEDAT UÇAN RÜZGARI ESECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında tasavvuf müziğinin güçlü isimleri Ramazan boyunca Trabzonlularla buluşmaya devam edecek. Tasavvuf rüzgarı bu akşam saat 21.00'de Sedat Uçan'ın sahne alacağı konserle sürecek.

DEĞERLİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Ramazan etkinlikleri kapsamında ilerleyen günlerde de birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. 3 Mart'ta Muharrem Gaydan, 4 Mart'ta Vahit Mehmet Aygün, 7 Mart'ta Fatih Demir, 8 Mart'ta Mustafa Cihat, 10 Mart'ta Mustafa Fidan, 11 Mart'ta Hüseyin Süer müzikseverlerle buluşacak. Program kapsamında 13 Mart'ta Murat Burçin Derçin sahne alırken, İzmir Tasavvuf ve Klasik Türk Müziği Topluluğu da konser verecek. 14 Mart'ta ise Ahmet Taçoğlu ve Mavera Türk Müziği Topluluğu, 'Aşkın Aldı Benden Beni' adlı programda Yunus Emre ilahilerini seslendirecek. Etkinlikler 15 Mart'ta Naci Bülbül ve Fazlı Çoban, 18 Mart'ta ise Agah'ın konserleriyle devam edecek.