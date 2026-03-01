Bursa Büyükşehir Belediyesi, önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetleri ile yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların temel sağlık ve temizlik hizmetlerine erişimini Ramazan ayında da sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, dayanışma ve yardımlaşma ayı Ramazan'da da vatandaşların sağlık ve bakım hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmesi için görevlerini sürdürüyor.

17 ilçede yatağa bağımlı hastalara yönelik nakil hizmetlerini sürdüren ekipler, gelen talepleri titizlikle değerlendirerek 20 hasta nakil ambulansı ve 48 mobil araçla Bursalılara hizmet veriyor. Evde bakım hizmetleri kapsamında hemşirelik, psikolog, ebelik, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra temizlik ve bakım destek hizmetleri de sunuluyor. Ramazan ayında da hizmetlerini ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyan vatandaşların evine giderek temizlik çalışmalarını da büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin zor zamanlarında yanlarında olduğunu belirten vatandaşlar, Ramazan ayında da hizmet aldıklarını belirterek Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

BİNLERCE VATANDAŞA TEMEL SAĞLIK HİZMETİ

Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Ocak 2025'ten bu yana toplam 72.088 hemşirelik hizmeti verirken, 52 bin 643 kez hastaların banyo ve kişisel bakım ihtiyaçları karşıladı. 25.005 kişiye 368.132 kez ambulansla nakil hizmeti sağlanırken, 13 bin 379 kez de fizik tedavi desteği verildi.

Fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen 1.078 uzman ziyareti ile de hastaların tedavi süreçleri hızlandırıldı.

6 bin 733 kez doktor muayenesi hizmeti sunulurken, uzman ekipler tarafından 2.968 kez de psikolojik danışmanlık desteği verildi.

Yatağa bağımlı hastaların evlerinde 3.312 kez temizlik yapıldı.

2025 Temmuz ayında hizmet alınan Sağlık Otobüsü uygulamasıyla da 27 bin 325 kişinin sağlık kontrolleri yapıldı.