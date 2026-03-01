Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ramazan ayının 10. gününde orucunu Ordu Üniversitesi öğrencileriyle birlikte açtı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 1500 öğrenciye iftar verilen Ordu Üniversitesinde öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Başkan Güler, iftarın ardından çay eşliğinde gençlerle sohbet etti.

Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan ve sık sık hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Güler, gençlerle yakından ilgilendi.

Gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Güler, Ordu Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde emeği bulunan biri olarak öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Başkan Güler konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Çorbamızı birlikte içelim diye buraya geldim. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah burada güzel hatıralar biriktirirsiniz. Bazılarınız burada kalır ve hemşehrimiz olur.

Sizlerle aynı sofrada olmak beni çok mutlu ediyor. Üniversitenin temellerinin atılmasında emeği olan biri olarak sizleri burada görmek ayrıca memnuniyet verici.

Büyükşehir Belediyemizin 19 ilçede sunduğu tüm imkânlar siz gençler için de var. Daha renkli ve verimli günleri birlikte yaşayalım.'

Program sonunda öğrenciler ve üniversite personeli ile hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Güler'e gençler yoğun ilgi gösterdi.