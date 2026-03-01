Türk edebiyatının ulu çınarı Yaşar Kemal, vefatının 11. yılında Manisa'da şiir ve müzik dolu bir geceyle anıldı. Sanatçının 1963 yılında kaleme aldığı; doğayı, insan sevgisini, umudu ve isyanı destansı bir dille anlatan 'Kırmızı Deynek' adlı eseri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

MANİSA (İGFA) - Emin İgüs'ün anlatı, vokal ve bağlama performansıyla hayat bulan müzikli anlatı, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Sahne düzeni ve müzik uyarlamasını Eylem Pelit'in üstlendiği gecede, gitar ve vokal Hakan Oral, keman ve klavyede Mutlu Ödemiş ve basgitarda Eylem Pelit, enstrümanlarıyla izleyiciyi Yaşar Kemal'in büyülü dünyasına davet etti.

Anma programına MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Aydın, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'ÇOK DAHA GÜZEL ETKİNLİKLERE İMZA ATACAĞIZ'

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, 'Manisa'da, Büyükşehir Belediyemizin çatısı altında Emin İgüs ve kıymetli sanatçılarımızla Yaşar Kemal'i anmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecekte kuşkusuz çok daha güzel etkinliklere imza atacağız ancak bu özel gece hafızalarımızda her zaman yerini koruyacak. Emek veren tüm arkadaşlarımıza ve Kültür Sosyal İşler Dairemize teşekkür ediyorum' dedi. Konuşmanın ardından Aydın, sanatçılara çiçek takdim etti.