Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 30 yıl önce yenilenen ve son yıllarda sorun yaşatan İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'ndeki altyapı sorununa kalıcı çözüm getiriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde eski altyapı nedeniyle uzun yıllardır yaşanan su baskınları ve içme suyu sorunları, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen ortadan kaldırılıyor.

Bölgeye kalıcı çözüm sunabilmek için harekete geçen BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mahallede yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının imalatını gerçekleştirdi. Ekipler, projenin ilk etabında hattın 3.500 metrelik kısmını tamamladı. Çalışmalar sonunda bölgeye 8.500 metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kazandırılmış olacak. Böylece Müşküle Mahallesi, daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşacak.

Müşküle Mahallesi Muhtarı Eren Erenoğlu, bölgedeki altyapı sorunlarının çözümü noktasında duyarlılık gösteren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

Uzun yıllardır bekledikleri hizmetin gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, çalışmayla sorunların ortadan kalkacağını dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.