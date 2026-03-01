Bursa Mühendis ve Mimarlar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) üyeleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. BUMİAD'ın iftar buluşmasında beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

BURSA (İGFA) - Podyum Davet'te düzenlenen iftar programına BUMİAD Kurucu Başkanı İlker Özaslan ile geçmiş dönem başkanları M. Orhan Efe ve Şaban Bozdemir'in yanı sıra üyeler ve aileleri katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, mesleki dayanışmanın ve sosyal birlikteliğin güçlü örneklerinden biri oldu.

Programda konuşan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, Ramazan ayının kendine özgü manevi ikliminde aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 'Bu sofralar sadece oruçların açıldığı değil, gönüllerin birleştiği, dostlukların pekiştiği özel anlardır' dedi.

Gümüş, dernek olarak mesleki dayanışmayı artırmaya ve üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kurucu Başkan İlker Özaslan ile geçmiş dönem başkanları M. Orhan Efe ve Şaban Bozdemir de selamlama konuşmalarında sivil toplum kuruluşlarının toplumsal gelişimde üstlendiği role dikkat çekti.

Konuşmacılar, BUMİAD'ın kuruluşundan bu yana mühendis ve mimar iş insanlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturduğunu belirterek, derneğin birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak Bursa iş dünyasına katkı sunmaya devam etmesinin önemini dile getirdiler.

İftar programı, geçmiş dönem Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Orhan Efe'nin yaptığı dua ile sona erdi.