Bolvadin basınının tanınan isimlerinden gazeteci-yazar Abdülkadir Durgut, uzun yıllara dayanan mesleki birikimini 'İnsan Olabilmek' adlı ilk kitabında topladı.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bolvadin'de gazetecilik denince akla gelen isimlerden Abdülkadir Durgut, ilk kitabı 'İnsan Olabilmek' ile okurlarıyla buluştu.

Meslekte 40 yıla yaklaşan deneyimini kaleme alan Durgut, eserinde insan olma bilinci, toplumsal sorumluluk ve meslek ahlakı gibi temaları işledi.

1969 yılında Bolvadin'de doğan Durgut, gazeteciliğe 1984 yılında Üçhöyük Gazetesi'nde başladı. Meslek hayatı boyunca Tercüman, Anadolu Ajansı, Türkeli, Kocatepe, Huzur, Hüryurt ve Porsuk gazetelerinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. Askerlik hizmetinin ardından Bolvadin Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'nde görev alan Durgut, yerel yayıncılığa katkı sundu. 2020 yılında Bolvadin Haber Ajansı'nı kurarak dijital medyaya adım atan deneyimli gazeteci, halen çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor ve üç farklı haber portalının yöneticiliğini sürdürüyor.

Sivil toplum çalışmalarında da aktif rol alan Durgut'un ilk kitabı 'İnsan Olabilmek', hem meslektaşları hem de okurlar tarafından ilgiyle karşılandı.