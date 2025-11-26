Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat faaliyetleri kapsamında piyano resitali sunan Özkan Ali Aydın ve Burak Koç, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı kültür-sanat takvimi kapsamında düzenlenen piyano resitali, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Piyano eğitmeni Burcu Kalkanoğlu'nun öğrencileri Özkan Ali Aydın ve Burak Koç, sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte genç yetenekler, klasik dönemden romantik döneme uzanan seçkin eserleri ustalıkla yorumlayarak salondan tam not aldı. Etkinliği takip eden sanatseverler, genç piyanistlerin başarılı performanslarına hayran kaldı.

KÜLTÜR-SANAT ŞÖLENİ SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Şehrimizi kültür ve sanatın merkezi hâline getirme hedefiyle tiyatrodan müziğe, söyleşiden atölye çalışmalarına kadar geniş kapsamlı etkinlikler düzenliyoruz. Her yaştan vatandaşlarımızın keyifle katılabileceği programlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek.'