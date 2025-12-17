Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda hem desteklerini hem de kültürel etkinliklerini aralıksız şekilde devam ettiriyor.

SERGİ 24 ARALIK'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Hattat Ahmet Elbeşir'in eserlerinden oluşan sergi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. tarafından hazırlandı. Sergi, 24 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Açılışın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiyi gezerek eserleri inceledi ve Hattat Ahmet Elbeşir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AİLE TEMALI AYET VE HADİSLER SANATLA BULUŞTU

Sergide, aile kavramını merkeze alan Âyet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler, Hüsn-i Hat sanatıyla estetik bir bütünlük içinde yorumlanıyor. Seçkin eserler, hem manevi derinliği hem de sanatsal zarafetiyle dikkat çekiyor.

Celî Divânî üslubuyla kaleme alınan çalışmalar, İslam medeniyetinde ailenin taşıdığı ahlaki, manevi ve toplumsal değeri güçlü bir biçimde yansıtırken; geleneksel sanatların köklü dilini çağdaş bir bakışla yeniden görünür kılıyor.

Sergide ayrıca, Halil Uyan'ın tezhip çalışmaları ve Metin Yılmaz'ın ebru eserleri, hat sanatını tamamlayarak estetik atmosferi derinleştiriyor. Bu bütüncül yaklaşım, izleyiciyi içsel bir okuma ve düşünme sürecine davet eden güçlü bir sanat dili ortaya koyuyor.

Kültür A.Ş. tarafından hayata geçirilen sergi, geleneksel sanatların korunması, yaşatılması ve çağdaş izleyiciyle nitelikli bir bağ kurulması açısından önemli bir kültür hizmeti niteliği taşıyor.

YILMAZ: BU DEĞERLERİN BİZ KIYMETİNİ BİLMEMİZ LAZIM

Sergi açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Aile Yılı dolayısıyla önemli bir sergi yapıldığını aktararak şunları söyledi:

'Hat sergisi aslında sadece kalem ve kağıdın buluşması değil, burada da gösterildiği gibi gönülden kalpten kaleme. Yani bizim aslında içerisinde sabrın, her tür hikmetin, adaletin, özverinin, çabanın, gayretin her şeyi bulunduran çok önemli bir sanat hat sanatı. Bugün de ayetlerin had sanatıyla buluştuğu çok kıymetli eserleri hep birlikte inceleyeceğiz. Bu değerlerin biz kıymetini bilmemiz lazım.'

YAKAR: TÜRK-İSLAM SANATLARININ ZİRVESİNİN YAŞANDIĞI BİR SERGİ OLACAK

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Hacı İbrahim Yakar ise açılıştaki konuşmasında sanatçı ve eserler hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 'Aile Yılı' ilan edildi. Aile o kadar çok önemli bir kavram ki kavramın ve toplumdaki etkisine binaen 10 yıla salih kılındı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Hep bahsettiğimiz olay toplumun en küçük nüvesi, çekirdeği aile. Ayet ve hadislerden meydana gelen hat çalışmasını istedik sanatçımızdan. Sergi burada kalacak ve inanıyoruz ki bu sergi önce Allah'ın ayetleri ve Efendimiz'in hadisi bakımından daha sonra hat sanatı bakımından Türk-İslam sanatlarının zirvesinin yaşandığı bir sergi olacak. Çok heyecanlıyım bu anlamıyla.'

Açılışta ayrıca Hattat Ahmet Elbeşir ve Tezhip Halil Uyan'da konuşarak eserler ve serginin önemi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sergi ziyarete açıldı.