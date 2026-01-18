Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsalda etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde kapalı mahalle yolu bulunmazken, buzlanma riski olan bölgelerde gece saatlerinde tuzlama çalışmaları yapılıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kırsal kesimde gece gündüz demeden karla mücadeleyi sürdürüyor.

Şehir genelindeki 716 mahallede kapalı yol bulunmuyor. Ekipler, hasta ve cenaze ihbarları doğrultusunda mahalle aralarındaki yolları açıyor, gece saatlerinde de buzlanma riski bulunan noktalarda tuzlama çalışmaları yapıyor. Karla mücadelede 122 personel, 100 iş makinesiyle görev yapıyor.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, 'Ekiplerimiz, yolların sürekli ulaşıma açık tutulması için 24 saat görev başındadır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını, özellikle yayla yollarını kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Olumsuz durumlar TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirilebilir' denildi.