Bunlar da ilginizi çekebilir

Karpuz, kendisini sağ salim kurtaran ekiplere teşekkür etti. Göçüğün meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerinin anında ve koordineli müdahalesiyle toprak altındaki iş makinesinde mahsur kalan Mustafa Karpuz bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde özel bir şirketin inşaat için yürüttüğü kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle operatör Mustafa Karpuz yönetimindeki iş makinesi toprak altında kaldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan biş iş makinesi operatörünü zamanında müdahaleyle burnu bile kanamadan kurtararak başarılı bir operasyona imza attı.

Edirne'de Tunca ve Meriç Köprüleri yeniden ulaşıma açıldı

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.