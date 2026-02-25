Trabzon'da göçük altında kalan iş makinesinin içinde mahsur kalan operatör, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan biş iş makinesi operatörünü zamanında müdahaleyle burnu bile kanamadan kurtararak başarılı bir operasyona imza attı.
Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde özel bir şirketin inşaat için yürüttüğü kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle operatör Mustafa Karpuz yönetimindeki iş makinesi toprak altında kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerinin anında ve koordineli müdahalesiyle toprak altındaki iş makinesinde mahsur kalan Mustafa Karpuz bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.
Karpuz, kendisini sağ salim kurtaran ekiplere teşekkür etti. Göçüğün meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alındı.