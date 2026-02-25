Edirne Valiliği, nehir debilerindeki artış nedeniyle 22 Şubat'ta tedbir amaçlı kapatılan Tunca ve Meriç Köprüleri'nin 24 Şubat 2026 saat 23.00 itibarıyla kontrollü şekilde araç ve yaya trafiğine açıldığını duyurdu.

EDİRNE (İGFA) - Edirne'de etkili olan yağışların ardından nehir debilerinde yaşanan artış nedeniyle 22 Şubat'ta trafiğe kapatılan Tunca ve Meriç köprüleri yeniden ulaşıma açıldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 Salı günü saat 23.00 itibarıyla köprülerin kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açıldığı bildirildi.

Açıklamada, nehir debilerinde düşüş gözlenmesine rağmen olası risklere karşı ilgili kurumlar tarafından anlık takip çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Yetkililer, bölgedeki trafik akışında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını vurguladı. Valilik, gelişmelere göre kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.