Konya Büyükşehir Belediyesi ve PTT iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Otogar HGS Projesi başarıyla uygulanıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali, Türkiye'ye örnek projelerle öne çıkmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve PTT iş birliğiyle uygulamaya geçirilen Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sayesinde tüm otobüslerde HGS etiketi bulunması nedeniyle otobüs terminalindeki geleneksel vezne sistemi kaldırıldı, işlemler online olarak daha hızlı yapılıyor.

Personelden tasarruf edilerek işletme maliyetlerinin düşürüldüğü uygulamada ayrıca karayolları, köprüler ve otoyollarda kullanılan HGS sistemi ile aynı altyapı kullanılarak Türkiye'de ilk defa bir otogarda uygulama hayata geçiriliyor.

SEYAHAT ACENTALARI VE YOLCULAR MEMNUN

Sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte terminal kontrol noktasındaki araç ve yolcu bekleme süreleri azaltıldı ve böylece yolcu memnuniyeti artırıldı. Ödeme sıraları, fiş ve fatura işlemlerinin ortadan kalkmasıyla seyahat acentaları ve otobüs şoförleri de sistemden memnuniyetlerini ifade etti.

Otogar HGS Projesi, 100 kilometre üzeri veya altı çalışan otobüsler, koltuk sayıları, peron kalkışları ve transit kullanımlara göre farklı ücret tarifeleri sunabilmesi nedeniyle Türkiye'deki otogar işletmeleri tarafından uzun süredir uygulanmaktan çekinilen bir sistemdi. Ancak Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeyi başarıyla hayata geçirmesi, diğer belediyelerin ve özel otogar işletmelerinin ilgisini çekti. Konya modelini incelemek isteyen birçok belediye ve otogar işletmesi Konya Otogarı'na gelerek HGS ilgili bilgi alıyor.