Çorum Belediyesi, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların Şubat 2026 verilerini açıkladı. Son yağışlara rağmen barajlardaki toplam doluluk oranı yalnızca yüzde 4,78 seviyesinde kaldı. Kurak geçen 2025 yılının ardından rezervlerdeki düşüş eğilimi sürüyor.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi tarafından paylaşılan resmi rakamlara göre, şehre içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 4,78 olarak açıklandı.

Son dönemde etkili olan yağışlara rağmen rezervlerin, önceki yıllara kıyasla düşük seviyelerde seyrettiği bildirildi.

Çorum Belediyesi'nde yapılan açıklamada, kurak geçen 2025 yılının ardından kullanılabilir su miktarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği vurgulandı.

Baraj bazlı yapılan ölçümlerde mevcut rezerv durumu ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

BARAJLARDA SON TABLO

Çorum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan dört baraja ilişkin son veriler şu şekilde;

Yeni Hayat Barajı'nda 2026 Şubat ayı itibarıyla kullanılabilir su miktarı, son iki yılın verilerine oranla göre yüzde 47,8 oranında azalarak 4 milyon 483 bin m³ olarak kaydedildi. Barajın doluluk oranı ise yüzde 17,68 seviyesinde gerçekleşti.

Çomar Barajı'nda kullanılabilir su miktarı yüzde 44,5 düşüşle 2 milyon 705 bin m³ olurken, doluluk oranı yüzde 44,36 olarak açıklandı.

Hatap Barajı'nda ölçülen su seviyesi yüzde 101 oranında gerileyerek -55 m³ olarak kayıtlara geçti. Kullanılabilir rezervlere göre doluluk oranı eksi yüzde 0,50 olarak bildirildi.

Koçhisar Barajı'nda ise kullanılabilir su miktarı yüzde 90,7 oranında azalarak 2 milyon 600 bin m³'e düştü. Doluluk oranı ise yüzde 1,61 olarak ölçüldü.

TOPLAM REZERVDE YÜZDE 78,6'LIK AZALMA

Toplam rezerv verilerine göre, dört barajın kullanılabilir su miktarı Şubat 2024'te 45 milyon 471 bin m³ seviyesindeyken, Şubat 2025'te 18 milyon 720 bin m³'e, Şubat 2026 itibarıyla ise 9 milyon 733 bin m³'e geriledi. Buna göre iki yıllık süreçte toplam rezervde yaklaşık yüzde 78,6 oranında azalma yaşandı.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, içme suyu kaynaklarının önceki yıllara kıyasla daha düşük seviyelerde bulunduğu belirtilerek, rezervlerin düzenli olarak takip edildiği, bu süreçte vatandaşların su kullanımında planlı ve tasarruflu hareket etmeleri gerektiğinin önem taşıdığı ifade edildi.