Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair değerlendirmelerde bulundu ve 12. Yargı Paketi ile ilgili bilgiler paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu TBMM Başkanlığı'na sunduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin nihai amacının PKK'nın tamamen silah bırakması ve kendini feshetmesi olduğunu vurgulayarak, 'Biz Adalet Bakanlığı olarak yalnızca teknik destek sağlıyoruz. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa ekibimiz her zaman yanında çalışmaya hazır.' dedi.

Çalışmaların teknik ve hukuki altyapısının hazır olduğunu vurgulayarak Meclis'in süreci şekillendireceğini belirten Bakan Gürlek, yasal düzenlemelerin takdirinin Meclis'e ait olduğunu ifade etti ve şahsi cezasızlık algısına yol açacak genel af veya şahsa özgü düzenleme yapılmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Gazi Meclisimizde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladık. pic.twitter.com/9swzAuUjHI — Akın Gürlek (@abakingurlek) February 25, 2026

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK ADIMLAR

Gürlek, yaşları küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini belirtti. Meclis bünyesinde konuyla ilgili bir komisyonun kurulduğunu hatırlatan Bakan, 12. Yargı Paketi'nde gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Pakette sosyal medya ile ilgili düzenlemelere de yer verileceğini belirten Bakan Gürlek, '15 yaşından küçük çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışmalar yürütüyor. Biz de 15 yaş ve üzerindekilerin sosyal medyaya girişleri, anonim hesaplar ve sahte hesaplarla itibar suikastlarının önüne geçilmesi konularında çalışmalar yapıyoruz. Bu düzenlemeleri kısa sürede pakete dahil edeceğiz.' diye konuştu.

