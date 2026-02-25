Bursa'nın ilk deprem izolatörlü konut projelerinden biri olarak yükselen Tema Esentepe, akademi dünyasını şantiyede ağırladı. Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümü öğrencileriyle birlikte Tema Esentepe şantiyesini ziyaret ederek deprem izolatörlü yapılar hakkında uygulamalı bir saha dersi gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Tema Esentepe'nin deprem izolatörlü taşıyıcı sistem yaklaşımıyla Bursa'da öncü bir model ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Beyhan Bayhan, proje sahasında yaptığı konuşmada Marmara Bölgesi'nin deprem gerçeğine dikkat çekti. 'Deprem kuşağında yer alan şehirlerde artık yalnızca yönetmeliklere uygun bina yapmak yeterli değil; yapının deprem anında ve sonrasında fonksiyonunu sürdürebilmesi gerekiyor' diyen Bayhan, Bursa'da konut ölçeğinde uygulanan bu teknolojinin önemine vurgu yaptı. 'Bursa'nın ilk deprem izolatörlü konut projesinin yükselişini heyecanla bekliyoruz. Bu tür projelerin kent genelinde yaygınlaşması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

DEPREM İZOLATÖRLÜ YAŞAM MODELİ

Tema Esentepe'de uygulanan sistemin temel prensiplerine değinen Bayhan, yapı ile zemin arasına yerleştirilen özel sönümleyici ve esnek izolatörler sayesinde deprem sırasında oluşan yatay ivmelerin üst yapıya doğrudan aktarılmadığını belirtti. 'İzolatörlü yapılarda amaç yalnızca binanın ayakta kalması değildir. Asıl hedef, deprem anı ve sonrasında insanların hayatlarına deprem olmamış gibi devam edebilmeleridir' sözleriyle sistemin yaşam sürekliliği boyutunu öne çıkardı.

Tema Esentepe'nin yalnızca bir konut projesi değil, güvenli yaşam altyapısı sunan bir mühendislik yatırımı olduğunu vurgulayan Bayhan, izolatörlü projelerde kullanılan malzeme ve teknik standartların daha yüksek seviyede olması gerektiğini ifade etti. 'Bu tür yapılarda beton kalitesinden donatı detayına, analiz yöntemlerinden uygulama hassasiyetine kadar her aşama daha nitelikli olmak zorundadır' diyen Bayhan, danışmanlığını yürüttüğü Tema Esentepe projesinin tüm teknik uygunluk kriterlerine sahip olarak inşa edildiğini belirtti. 'Tema Esentepe, deprem izolatörlü yapı tasarımının gerektirdiği tüm mühendislik disiplinlerini yerine getiren bir projedir' şeklinde konuştu.

AKADEMİ VE SEKTÖR AYNI SAHADA

Ziyaret kapsamında öğrenciler, şantiye sahasında yapımı süren imalatları ve izolatör sistemlerini yerinde inceledi. İzolatör yerleşim düzeni, taşıyıcı sistem bağlantı detayları ve devam eden betonarme uygulamalar teknik ekip eşliğinde değerlendirildi. Öğrenciler, teorik bilgilerini gerçek bir konut projesi üzerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Tema Esentepe, Bursa'da konut ölçeğinde deprem izolatörü teknolojisini uygulayan öncü projeler arasında yer alırken; güvenlik, mühendislik disiplini ve yaşam sürekliliği yaklaşımıyla dikkat çekiyor.