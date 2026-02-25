Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki üretim faaliyetlerinin güçlendirmek, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticinin artan girdi maliyetler karşısında sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla destek programlarına hız kesmeden devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım ve hayvancılığın önemli kollarından biri olan arıcılıkla uğraşan 46 üreticiye kişi başı 5 adet olmak üzere 230 adet boş arı kovanı desteği sağlandı. Ayrıca orman yangınlarından etkilenen 1 üreticiye de 20 adet boş arı kovanı verildi.

Uygulanan proje çerçevesinde Bursa'da 616 üretici destekten yararlanırken dağıtılacak boş arı kovanı sayısı 3 bin 335 adede ulaşacak.

Destek programı, orman yangınlarından etkilenen üreticilere yüzde 75 hibe oranıyla, diğer üreticilere ise yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilecek.

Destekten yararlanan üreticiler kırsal kalkınmaya yapılan önemli destek sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.