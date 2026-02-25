İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak tünel çalışmaları kapsamında riskli yapıların tahliyesini sosyal destek ve uzlaşı modeliyle sürdürüyor. Hak sahiplerine satın alma, kat karşılığı ve kira desteği gibi seçenekler sunuluyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatması hedeflenen Buca Onat Tüneli çalışmalarına devam ederken, proje alanındaki riskli yapıların güvenli şekilde tahliye edilmesi için kapsamlı bir program uyguluyor. Türkiye'de belediye kaynaklarıyla inşa edilen en uzun karayolu tüneli olması planlanan proje kapsamında, can ve mal güvenliği öncelikli tutuluyor.

Hazırlanan model doğrultusunda hak sahiplerine; taşınmazın güncel bedelle satın alınması, yalnızca yapının devri ya da kat karşılığı sözleşme seçenekleri sunuluyor. Uzlaşma sağlanan binalar tahliye edildikten sonra yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kat karşılığı model, zemin etütlerinin yapılaşmaya uygun çıkması halinde uygulanacak. Uygunluk sağlanamaması durumunda belediyeye ait başka taşınmazlar önerilebilecek. Bu da mümkün olmazsa taşınmazlar güncel piyasa değeri üzerinden satın alınacak.

KİRA VE TAŞINMA DESTEĞİ

Konut veya iş yerini satmak ya da kat karşılığı anlaşma yapmak istemeyen hak sahiplerine de destek sağlanıyor. Bu kapsamda 2026 yılı için aylık 30 bin TL kira yardımı ve tek seferlik 25 bin TL taşınma desteği veriliyor. Kira desteği her yıl güncellenerek sürdürülüyor.

Belediye yetkilileri, sürecin tamamen hak sahiplerinin onayı ve uzlaşı temelinde yürütüldüğünü, idari yoldan hızlı ve adil çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2025 yılında 40 vatandaşa yaklaşık 1 milyon TL taşınma yardımı yapılırken, 2026'da 19 vatandaşa 475 bin TL destek sağlandı. Kira yardımı kapsamında ise 2025'te 13 vatandaşa toplam 4 milyon 320 bin TL ödeme gerçekleştirildi. 2026'da aylık 30 bin TL olarak güncellenen destekle 60 vatandaşa 1 milyon 675 bin TL ödeme yapıldığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, teknik çalışmalarla birlikte sosyal destek mekanizmalarını da sürdürerek süreci mağduriyet oluşturmadan tamamlamayı hedefliyor.