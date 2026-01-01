Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat İmam Hatip Ortaokulları Mezun ve Mensupları Derneği tarafından yapımı tamamlanan Emin Balta Kültür Merkezi'nin açılış programına katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat İmam Hatip Ortaokulları Mezun ve Mensupları Derneği tarafından yapımı tamamlanan Emin Balta Kültür Merkezinin açılış programına katıldı. Emin Balta Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Davut Gerigelmez, DSİ Bölge Müdürü Fatih Kişi, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, Dernek Başkanı Muhammet Topsakal ile çok sayıda davetli yer aldı.

İMAM HATİPLER MEDENİYET İNŞA EDEN ANLAYIŞIN TEMSİLCİSİDİR

İmam hatip camiasının Türkiye'nin manevi ve ahlaki yapısındaki önemine dikkat çeken Başkan Genç, 'Akçaabat'ımızda İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneğimizin öncülüğünde böyle anlamlı bir eserin hayata geçirilmesini son derece kıymetli buluyorum. Bir imam hatip lisesi mezunu olarak bu eğitimin bana kattıklarını her zaman gururla ifade ediyorum. İmam hatipler sadece bir okul değil, ahlakıyla, irfanıyla ve değerleriyle medeniyet inşa eden bir anlayışın temsilcisidir. Bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey de budur. İnsanlığın değerlerinin zedelendiği, uluslararası kurumların çöktüğü bir dönemde, Türk milletinin ve Türk-İslam medeniyetinin ortaya koyacağı güçlü duruşa tüm dünyanın ihtiyacı vardır' diye konuştu.

DESTEK VERMEK LÜTUF DEĞİL SORUMLULUKTUR

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: 'Emin Balta hocamız rahmetle anılması gereken, hayırlı evlatlar yetiştirmiş çok kıymetli bir isimdir. Onun adını yaşatacak bu kültür merkezinin, sadece bir buluşma noktası değil, ilmin, irfanın ve değerlerimizin konuşulduğu bir eğitim yuvası olmasını temenni ediyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere her zaman destek vermeyi görev biliyoruz. Bu bir lütuf değil, sorumluluktur. İnşallah bu merkezlerin sayısı artacak, dolacak ve geleceğe güçlü nesiller yetiştirilmesine vesile olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Emin Balta Kültür Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum.'

KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise, 'Akçaabat İmam Hatip Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimime başladığım günden bugüne okulun kuruluşundan gelişimine kadar geçen süreci bizzat yaşamış biriyim. Okulumuzun ilk yıllarında imkansızlıklar içinde, hocalarımızın ve ailelerimizin büyük fedakarlıklarıyla ayakta kaldığını; zamanla tanınan, yoğun ilgi gören ve sınavla öğrenci alan bir kurum haline geldiğini gördüm. Merhum babam Emin Balta başta olmak üzere emeği geçen tüm eğitimcilerin gayretiyle bugünlere gelen bu okulun, adına kültür merkezi açılacak seviyeye ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu süreçte destek veren belediyelerimize, dernek yöneticilerimize, geçmiş ve mevcut okul idarecilerimize teşekkür ediyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum' dedi.