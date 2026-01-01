Bursa'da sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da beslenme ve barınma noktalarında sorun yaşayan can dostları ihmal etmedi.

BURSA (İGFA) - Bursa'daki sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gümüştepe Hayvan Bakımevi'nde potili dostların beslenme, bakım ve tedavilerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.





226 CAN DOSTU YENİ YUVASINA KAVUŞTU

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında 2.343 kısırlaştırma işlemi, 50.000'in üzerinde tedavi, koruyucu hekimlik, aşılama ve besleme uygulaması gerçekleştirdi.

Tedavi ve bakım hizmetlerinin yanında yuvalandırma çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'Satın Alma, Yuvam Ol' temasıyla Yuvalandırma Şenlikleri de düzenledi.

Barınaklarda misafir edilen kedi ve köpekler, hayvanseverlerle bir araya getirilirken, 226 sokak hayvanı yeni ve sevgi dolu yuvalarına kavuşturuldu. Hayvan sağlığı ve sevgisi konularında eğitim çalışmalarını da sürdüren Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarla ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları da düzenliyor.





'CAN DOSTLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Can dostların her zaman yanında olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Gümüştepe Hayvan Bakımevi'nde tedavi ve bakımlarını yürütüyor, yuvalandırma şenlikleriyle sıcak yuvalara kavuşmalarını sağlıyoruz. Onların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızı da yuvalandırma çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum' dedi.