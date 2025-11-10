Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Duygu Atölyeleri' projesi ile 7-11 yaş arası çocukların desteklenmesi hedefleniyor.

TRABZON(İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri destekleyen çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Duygu Atölyeleri' projesi başladı. Proje ile, 7-11 yaş arası çocukların yaşadıkları olumlu ve olumsuz duyguları sağlıklı biçimde ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Atölyelerde, çocukların duygusal farkındalıklarını artırmak ve kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmak üzere drama temelli grup çalışmaları yapılacak.

TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞILMASI AMAÇLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi: 'Atölye çalışmaları 8 kişilik küçük gruplar halinde yürütülecek ve her grup için 90 dakikalık iki oturum planlanacak. Çalışmalar, her ayın 2. ve 3. haftasında, pazar günleri hariç 16.30-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Katılım için belediyemizin internet sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruların ardından merkezimiz tarafından adaylarla iletişime geçilerek ön değerlendirme formu doldurulacak; form sonucuna göre çocukların katılacağı grup, gün ve saat randevuları oluşturulacaktır. Çocukların duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen bu atölyeler, psikolojik destek hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaşmasını amaçlayan belediyemizin önemli sosyal projelerinden biri olarak yürütülmektedir.'