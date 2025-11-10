Alışveriş bağımlılığının gerçek bir bağımlılık olduğunu belirten uzmanlar, alışveriş yaptıkça beynin ödül mekanizmasının devreye girdiğini söyledi. Uzman Psikolog Özgenur Taşkın, bilinçli farkındalıkla sağlıklı alışveriş yöntemlerini anlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Alışveriş bağımlılığı, kişinin maddi ve duygusal dengesini bozabiliyor.

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, alışveriş bağımlılığının belirtileri ve yönetimi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Taşkın, 'Bilinçli farkındalık oluşturmadan yapılan alışveriş, tüketim tuzağına düşmek demektir' uyarısında bulundu.

Sağlıklı alışveriş için üç kritik soruya odaklanmak gerektiğini belirten Taşkın, 'Bu alışverişe gerçekten ihtiyacım var mı?', 'Bu alışveriş maddi durumumu zorlayacak mı?' VE 'Bu alışveriş hedeflerimi engellemeyecek mi?' sorularına yanıt aranması gerektiğini söyledi. Taşkın, alışveriş bağımlılığı olan kişileri suçlamanın, onlara yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu vurgulayarak, 'Eleştirmek yerine kişinin ne hissettiği ve neden alışveriş yaptığı sorulmalı. Aile bütçesi etkileniyorsa, nedenler açıkça ve suçlamadan anlatılmalı.' dedi.

Alışveriş bağımlılığının beyindeki ödül sistemini tetiklediğini belirten Taşkın, 'Kişi alışveriş yaptıkça dopamin salgılar ve anlık mutluluk hissi oluşur. Ancak bu tatmin geçicidir; ihtiyaçları varken ya da birikim yapması gerekirken, duygusal boşluk veya dopamin ihtiyacından dolayı alışveriş yapmak bağımlılıktır' dedi.

Anlık tatmin duygusunu kırmanın yolunun bilinçli farkındalık olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Özgenur Taşkın, 'Alışveriş yapmadan önce 'Ne hissediyorum ve neden alışveriş yapıyorum?' sorusunu sormak, üç saniyeliğine de olsa sizi alışverişten uzaklaştırır. Ardından nefes teknikleri ve bütçe planlaması ile alışveriş sağlıklı bir şekilde yapılabilir' diye konuştu.