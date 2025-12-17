Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Bölge Haber İmtiyaz Sahibi Cavit Kocaçay'ı ziyaret ederek, yerel basının şehrin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Bölge Haber'in sahibi Cavit Kocaçay'ı ziyaret etti. Ziyarette, yerel basının şehrin gelişim sürecinde oynadığı rol vurgulandı.

Başkan Kahveci, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesinde büyük katkı sağladığını belirterek, 'Şehrimizin sesini vatandaşlarımıza ulaştıran, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren yerel basınımız bizim için çok kıymetlidir. Basın emekçilerinin ortaya koyduğu gayreti her zaman takdir ediyoruz' dedi.

Kütahya Bölge Haber İmtiyaz Sahibi Cavit Kocaçay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yerel basına verilen değerin kendileri için son derece anlamlı olduğunu belirtti ve Başkan Kahveci'ye teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.