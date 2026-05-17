TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, çocuklara yönelik düzenlediği renkli ve öğretici etkinliklerle öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

2026 yılının ilk 5 ayında 116 okuldan 4 bin 520 öğrencinin ziyaret ettiği merkezde, çocuklara eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu programlar sunuluyor.

İç mekan etkinlikleri kapsamında mutfak ve aşçılık, bilim, el sanatları, müzik, takı tasarımı ve ebru alanlarında eğitimler veriliyor. Dış mekanda ise parkur alanı, itfaiye eğitici oyun alanı, hobi bahçeleri, canlı bakım alanı, kamp alanı, kum havuzu ve bilim etkinlikleri çocuklarla buluşturuluyor.

Ayrıca çamaşır yıkama köşesi, yayık ve değirmen uygulamaları, sek sek oyunu ile fındık ayıklama ve kavurma çalışmaları sayesinde öğrencilerin günlük yaşam becerileri de destekleniyor.

GELİŞİMLERİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunan projelerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sadece akademik anlamda değil; sosyal, kültürel ve bireysel gelişim açısından da güçlü bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla faaliyetlerini sürdüren Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'mizde çocuklarımızı eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Merkezimizde gerçekleştirilen uygulamalı etkinliklerle çocuklarımız hem yeni bilgiler öğreniyor hem de günlük yaşam becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bilimden sanata, doğa etkinliklerinden geleneksel oyunlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programlarla çocuklarımızın üretken, paylaşımcı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ve heyecan, yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir.'