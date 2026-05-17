Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ordu Caz Festivali, 15-18 Mayıs tarihleri arasında farklı noktalarda gerçekleştirilen konserlerle kenti müziğin ritmiyle buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Karadeniz'in ilk caz festivali olma özelliğini taşıyan Ordu Caz Festivali, kenti müziğin ritmiyle buluşturuyor. 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oluyor.

Festival kapsamında şehrin çeşitli lokasyonlarında gerçekleştirilen caz dinletileri, ilgi gördü. Sırrı Paşa Caddesi'nde sahne alan Grup Kando ile Nurgül Cımbırtoğlu, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Şehrin denizle iç içe simgelerinden biri olan iskelede Jumpın Cats grubu sahne alarak caz ezgilerini Karadeniz'le buluşturdu. Kuzey Yıldızı Teknesi'ndeki misafirlerin de takip ettiği program yoğun ilgi gördü.

Sokaklar, meydanlar ve sahil boyunca yankılanan melodilerle Ordu, festival süresince adeta açık hava sahnesine dönüşüyor.

Hafta sonu boyunca ücretsiz açık hava konserlerinin de yer aldığı festivalin finalinde ise Türk caz müziğinin usta isimleri sahne alacak. 18 Mayıs Pazartesi akşamı Fatih Erkoç ile cazın güçlü kadın vokalleri Sibel Köse ve Yeşim Pekiner, müzikseverlere unutulmaz bir kapanış konseri sunacak.