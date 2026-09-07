Keşan'ın en işlek güzergâhlarından biri olan Hastane Caddesi'nde, eski Orman İşletme Müdürlüğü arazisinde süren inşaat çalışması nedeniyle yaya kaldırımının kapanması vatandaşların tepkisine yol açtı. Kaldırımsız kalan yayaların yoğun araç trafiği içinde yürümek zorunda kalması, bölgede ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat alanında kurulan çelik perdelerin kaldırımı tamamen kapatması üzerine vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı.

Bölge sakinleri, özellikle çocuklar, yaşlılar ve işe gidip gelen vatandaşlar için büyük tehlike oluştuğunu belirterek, olası bir kazanın sorumluluğunun kimde olacağını sordu.

'İNSANLARI TRAFİĞİN ORTASINA MAHKÛM ETTİLER'

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kaldırımın inşaat sahasına dahil edilmesini eleştirerek, yaya güvenliğinin hiçe sayıldığını ifade etti. Vatandaşlar, 'Kaldırımı inşaat sahasına dâhil edip insanları trafiğin akışının ortasına mahkûm ettiler. Burada yaşanacak bir can kaybının veya yaralanmanın hesabını kim verecek? Keşan Belediyesi bu konuda neden sessiz kalıyor ve inşaat yetkililerini uyarmıyor?' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine seslenen vatandaşlar, inşaat çevresindeki yaya geçiş güvenliğinin bir an önce sağlanmasını istedi. Kapanan kaldırımların yeniden yayaların kullanımına açılması ve bölgede acil önlem alınması talep edildi.