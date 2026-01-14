İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik işletmesi İZDENİZ, Karaburun'un simgesi haline gelen nergis çiçeğini tanıtmak amacıyla bu yıl 16-17-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Karaburun Nergis Festivali için özel seferler düzenliyor.

İZMİR (İGFA) - 'Nergis Festivali Özel Seferleri' kapsamında vapurlar, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde Karaburun'a yolcu taşıyacak.

İZDENİZ, Karaburun'un simgesi haline gelen nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 16-17-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 8. Karaburun Nergis Festivali için 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar günleri 'Nergis Festivali Özel Seferleri' düzenliyor.

Karşıyaka ve Konak'tan ayrı ayrı kalkacak gemilerin biletleri yalnızca bilet.izdeniz.com.tr adresinden satışa sunuluyor. İskelelerde bilet satışı yapılmayacak, İzmirim Kart ile gişe geçişi uygulanmayacak. Seferler, katamaran tipi yolcu gemileriyle her iki gün de gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştirilecek. 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz seyahat edebilecek, tek yön bilet ücreti ise 250 TL olarak belirlendi. Yolcular, bilet.izdeniz.com.tr üzerinden binecekleri iskeleyi (Karşıyaka / Konak) ve varış iskelesini (Mordoğan) seçerek biletlerini online olarak temin edebilecek.

MORDOĞAN'DAN FESTİVAL ALANINA RİNG

Karşıyaka'dan Mordoğan'a hareket saat 10.00'da gerçekleşecek, İzmir'e dönüş ise 17.30'da yapılacak. Konak'tan Mordoğan'a seferler de 10.00'da başlayacak, dönüş saati 17.30 olarak belirlendi.