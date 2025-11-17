Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Yazarlar Birliği iş birliğinde, Balkan Harbi sırasında 87. Alay bünyesinde yer alan Trabzon Gönüllüler Taburu'nun 511 şehidini anmak amacıyla 'Gidip de Dönmeyenler' adlı etkinlik düzenlenecek.

Trabzon (İGFA) - Balkan Harbi sırasında İstanbul'un işgalini durdurmak için 87. Alay'a katılan Trabzon Gönüllüleri Taburu'nun 511 şehidi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Yazarlar Birliği'nce anılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehirde yaşayan herkesi anma programına davet ederek, 'Kahraman ecdadımıza vefa için buluşalım' dedi.

Trabzon Gönüllüler Taburu'nun İstanbul'un işgalini durdurmak için deniz yoluyla savaşa uğurlandığı Kalepark'ta gerçekleştirilecek program, 18 Kasım 2025 Salı günü (yarın) saat 11.00'de Kahramanmaraş Caddesi'nden Kalepark'a gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile start alacak.

Kalepark'taki anma programı ve Trabzon Limanı'nda denize şehitler anısına çelenk bırakılmasının ardından saat 18.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan ile araştırmacı yazarlar Veysel Usta ve Kasım Bolat'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da ise 'Gidip de Dönmeyenler' adlı belgeselin gösterimi yapılacak.

ECDADA VEFA İÇİN BULUŞALIM

Trabzon'da yaşayan herkesi anma programına davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, '1912'de Balkan Harbi esnasında Bulgarların İstanbul'u işgalini öğrenen Anadolu harekete geçmiş, Trabzon'umuzdan vatansever dedelerimiz de 87. Alay 3. Tabur ismiyle Gülcemal vapuruna binerek Çatalca'ya ulaşmışlardı.

Oradaki birliklerle buluşan 511 dedemizin 509'u bir hafta içerisinde şehit oldu. Ama o bir hafta çok önemli çünkü muhasarayı bir hafta ötelediler ve İstanbul, Alanya'dan da gelen birliklerle işgalden kurtarıldı. Bu toprakları ilelebet Türk yurdu olarak bizlere bırakan dedelerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi, şanlı ecdadımıza vefa için düzenleyeceğimiz anma programında buluşmaya davet ediyorum' diye konuştu.