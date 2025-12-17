Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenen etkinlikte, yerli üretimin ekonomik bağımsızlık açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, ASSİM yerleşkesinde faaliyet gösteren 34 yöre ve hemşeri derneğinin katılımıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YüciTA) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Anadolu'nun dört bir yanından yöresel lezzetler katılımcılarla buluşturuldu. Ziyaretçiler, ev yapımı ürünler eşliğinde Türk mutfağının kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğe, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra YüciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AciMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasında yerli üretimin önemine dikkat çeken Başkan Uysal, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın 1929 yılından bu yana Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının simgelerinden biri olduğunu belirtti. Uysal, 'Bugün dünyada yaşanan ticari dengesizlikler, ulus devletlerin ve ulusal ekonomilerin ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koyuyor' dedi.

Kapitülasyonların kaldırılmasının tarihsel önemine de değinen Başkan Uysal, 'Etibank ve Sümerbank gibi kurumlarla güçlenen planlı kalkınma anlayışı, ülkemizin en zor dönemleri ayakta atlatmasını sağlamıştır. Bugün gurur duyduğumuz birçok sektör, bu devlet aklının ürünüdür' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda yüksek dış ticaret açığı verdiğini hatırlatan Uysal, 'Yerli malı tercih etmek, paramızın bu ülkede kalması demektir. Bu kaynaklar istihdama, yatırıma ve kamu hizmetlerine dönüşür. Yerli üretim yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir tercihtir' diye konuştu.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de yerli üretimi korumaya yönelik benzer politikaların uygulandığını vurgulayan Başkan Uysal, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı bir nostalji olarak değil, geleceğimize yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz' dedi.