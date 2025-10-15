Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ağasar Balı'nın coğrafi işaret süreci için üreticilerle buluştu. 'Bu şehirde üretileni markalaştırmak zorundayız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Ağasar Balı'nın marka değerinin artırılması ve coğrafi işaret tescili sürecine yönelik düzenlenen toplantıda üreticilerle bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Üreticilerimizin her zaman destekçisiyiz. İnşallah 2026 yılında Ağasar Balı'nın tescilini hep birlikte alacağız' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Ağasar Balı üreticileriyle bir araya geldi.

Ağasar Balı'nın marka değerinin artırılması ve bilimsel olarak tanıtılmasını amaçlayan etkinliğe, Başkan Genç'in yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Şalpazarı Kaymakamı Ferhat Vardar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy ve çok sayıda arı üreticisi katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Öyle bir dönemdeyiz ki, ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Pandemi döneminde bunu hep birlikte yaşadık; hemen ambarlara döndük, elimizdekine baktık. Bu nedenle, Türkiye olarak kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz, tam bağımsız bir Türkiye hedefiyle doğrudan ilgilidir. Ekonomik anlamda da tam bağımsız olmamız gerekiyor. Bu yüzden, üretimi hangi alanda olursa olsun artırmak ve yerli üretimde güçlü olmak son derece kıymetli. Bugün arı üretiminde dünyanın yüzde 10'u bizde, bu çok değerli bir oran. Fındıkta ise dünya üretiminin yüzde 70'ine sahibiz. Dolayısıyla, hakim olduğumuz ve güçlü olduğumuz bu alanlarda üretimi desteklemek büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu alanlarda gerekli desteği sağlıyor; ancak yerel yönetimler olarak bizlerin de üretimi desteklemesi son derece önemli' dedi.

ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Başkan Genç, birliğin ve üreticilerin önemine dikkat çekerek, 'Şalpazarı'nda 82 üreticimiz bulunuyor. Birliğimizin Trabzon genelinde ise yaklaşık bin 500 civarında üyesi var. Bu, gerçekten çok ciddi bir rakam. Trabzon'un kendine has bir yönü var; hepimiz bu şehirde bir marka değeri oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla, bu şehrin ürettiklerini markalaştırarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun ilk adımı da coğrafi işaret almaktır. Bu konuda atılacak adımın çok kıymetli olacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, hangi destek gerekiyorsa yanınızda olacağız, her zaman destekçiniz olacağız. Trabzon'da şu anda 14 ürünümüz coğrafi işaret almış durumda. En son tescil alan ürünümüz, Ağasar-Şalpazarı yöresel giysileri oldu. 2025 yılında bu tescili aldık. İnşallah 2026 yılında da Ağasar Balı'nın tescilini hep birlikte alırız. Şu anda birçok ürünümüz için bu yönde adımlar atılıyor; Ağasar Balı'nı da bu listeye ekleyip tescilini tamamlayalım' diye konuştu.

BİLİMLE YÜRÜMESİ GEREKİYOR

Başkan Genç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Bu işi şu anda büyük bir özveriyle, adeta amatör bir ruhla yürütüyoruz; ancak artık profesyonel destek gerekiyor. Bu profesyonel desteğin en güçlü kaynağı da Trabzon'un köklü eğitim kurumlarından biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'dir. Bu konu önemli; çünkü üretimin bilimle birlikte yürümesi gerekiyor. Yöremize özgü olan değerlere hak ettiği kıymeti kazandırmak, hem ekonomik hem de marka değeri açısından büyük önem taşıyor. Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilir: Arılar olmasa, dünyadaki bütün sistem çöker. 'Bal şifadır' diyoruz. Allah, bu gerçeği bizlere Kur'an'da vahiy yoluyla bildirmiştir. Bu kadar önemli bir konunun üzerinde durmak gerçekten çok kıymetli. İnşallah hep birlikte hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Bugün, Şalpazarı'mızın marka değerine yeni bir marka daha kazandırıyoruz. 'Bismillah' diyoruz. Bu süreçte emeği geçen, katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ağasar'ımızın balı, bir marka olarak şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.'