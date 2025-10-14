Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayseri Kapadokya ile bütünleşiyor

Maçın üçüncü setinde ise heyecan tavan yaptı. Karşılıklı sayılarla nefes kesen son sette oyundan düşmeyen Büyükşehir 25-21 üstün geldi.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu oynanan karşılaşmada rakibine tüm setlerde üstünlük kuran Büyükşehir, 3-0 kazandı ve sezona moralli başladı.Yenilenen ve güçlenen kadrosuyla sezon açılışını gerçekleştiren sarı-siyahlılar, 1.seti 25-13, 2.seti 25-14 kazandı.

Maçın üçüncü setinde ise heyecan tavan yaptı. Karşılıklı sayılarla nefes kesen son sette oyundan düşmeyen Büyükşehir 25-21 üstün geldi.

Yenilenen ve güçlenen kadrosuyla sezon açılışını gerçekleştiren sarı-siyahlılar, 1.seti 25-13, 2.seti 25-14 kazandı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu oynanan karşılaşmada rakibine tüm setlerde üstünlük kuran Büyükşehir, 3-0 kazandı ve sezona moralli başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 2025-2026 sezonu başladı. Konya Büyükşehir Belediyespor, Konya Teknik Üniversitesi'ni 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar güçlü kadrosuyla sezona moralli başladı. İkinci hafta Seyhan Belediyespor'a karşı deplasmanda mücadele edecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.