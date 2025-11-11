Trabzon Yomra ilçesinde öğrencilerle bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çocuklara yatırım yapmanın önemine vurgu yaparak okulun oyun sahasını yenileme sözü verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra ilçesindeki Hafız Ali Haydar Özak Dini İhtisas Merkezi ve Hafız Murat Köseoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Başkan Genç'e, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Aydoğan İskender, Yomra Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ali Kemal Çakmak, Kaşüstü Mahallesi Muhtarı Fatih Avcı, Okul Müdürü Mustafa Can ve Dini İhtisas Merkezi yetkilileri eşlik etti.

Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Genç, özellikle doğalgaz altyapısı ve ulaşım konularında dile getirilen istekleri not alarak çözüm için gerekli adımların atılacağını söyledi. Başkan Genç, 'Vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini biliyoruz, adım adım çözüyoruz. Yomra da bu çalışmalarımızın önemli merkezlerinden biri' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA YATIRIM YAPMALIYIZ'

Hafız Murat Köseoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle de bir araya gelen Başkan Genç, sohbet ettiği çocukların taleplerini dinledi.

Öğrencilerin en çok dile getirdiği ihtiyaçlardan biri olan okulun futbol sahasının yenilenmesi konusunda ise söz verdi. Başkan Genç, 'Çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Okulumuzun futbol sahasını en kısa sürede yenileyerek çocuklarımızın daha güzel bir ortamda spor yapmalarını sağlayacağız. Bizim en büyük gücümüz, çocuklarımız ve gençlerimizdir. Onların iyi bir eğitim alması, sağlıklı ortamlarda yetişmesi ve topluma faydalı bireyler olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Trabzon'un her köşesinde bu anlayışla çalışıyoruz' diye konuştu.