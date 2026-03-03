Malatya Büyükşehir Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın coşkuyla yaşanması için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında; Yazar Saliha Erdim, Malatyalılarla buluşturuldu. Erdim, aile ve eğitim konusunda söyleşide bulundu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 2026 Ramazan Etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda Yazar Saliha Erdim'in konuk olduğu bir söyleşi programı gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Yazar Erdim, günümüzde ailelerin yaşadıkları sıkıntılara değinerek teknoloji bağımlılığına dikkat çekti.

Ailelerin kişilerarası iletişime önem vermeleri gerektiğini anımsatan Erdim, ekran bağımlılığından uzak durulmasının önemi üzerinde durdu.

Çocukların yetişmesinde anne-baba rollerinin önemi üzerinde de duran Erdim, çocuğun her açıdan sağlıklı yetişmesi için anne-babanın kendi arasındaki iletişim kalitesinin yüksek olması gerektiğini vurguladı.

Erdim, kitap okumanın önemini de anlattı. Programın sonunda Yazar Erdim'e çiçek takdim edildi.