Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; 2025 yılı yatırım programı kapsamında Körfez ilçesinde hayata geçirdiği altyapı çalışmalarıyla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını güçlendirirken yeni depo ve terfi merkezleriyle ilçenin altyapı kapasitesini artırarak modern, sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet hedefi doğrultusunda önemli projeleri hayata geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - 2025 yılı boyunca Körfez ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 38 bin 664 metre içme suyu hattı, 50 bin 695 metre kanalizasyon hattı ve 9 bin 469 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilerek ilçenin altyapı ağı yenilendi ve kapasitesi artırıldı.

Yapılan imalatlarla özellikle yoğun yerleşim alanlarında yaşanabilecek altyapı sorunlarının önüne geçildi.



YENİ DEPOLAR VE TERFİ MERKEZLERİ HİZMETE ALINDI



İlçenin artan nüfusuna uzun vadeli çözüm sağlamak amacıyla Körfez'de 3 bin metreküp ve 5 bin metreküp kapasiteli olmak üzere 2 adet içme suyu deposu inşa edilerek hizmete alındı.

Ayrıca içme suyunun kesintisiz ve sağlıklı biçimde abonelere ulaştırılması için 2 adet yeni içme suyu terfi merkezi devreye alındı.





ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİ



Altyapı yatırımları kapsamında kanalizasyon hizmetinin ulaşmadığı bölgelerde çevre sağlığının korunması amacıyla 3 adet foseptik yapımı da tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde atık suların kontrollü şekilde bertaraf edilmesi sağlandı.



650 MİLYON TL'Yİ AŞAN YATIRIM



İSU Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde Körfez ilçesinde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının toplam bedeli 650 milyon 57 bin 367 TL olarak kaydedildi.

Yapılan yatırımlarla ilçenin altyapısı daha dayanıklı hale getirilirken gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara yönelik güçlü bir altyapı sistemi oluşturuldu. Kocaeli genelinde altyapı yatırımlarını planlı şekilde sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla çalışmalarına önümüzdeki süreçte de devam edecek.