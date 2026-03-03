Kocaeli Çayırova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün Çayırova Belediyes Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'da Mart ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Açılış ve yoklamanın ardından, bir önceki meclise ait karar özetlerinin okunduğu toplantıda gündemin birinci ve ikinci maddeleri oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olan, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, TÜBİTAK 4007 'Köklerinde Bilim Var' projesine dair Çayırova Belediyesi ile Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolünün onaylanması ile ilgili teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

'ALDIĞIMIZ KARARLAR HAYIRLI OLSUN'

Gündemin dördüncü maddesi olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün, Çayırova Belediyesi adına kayıtlı 2008 Model, Renault Clio Symbol Marka aracın Sakarya Pamukova Belediyesi'ne hibe edilmesi ile ilgili teklifi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin ardından gündem dışı konuşmalara geçildi. Söz alan meclis üyelerinin konuşmalarının akabinde meclis toplantısı sona erdi. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Meclis toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Mart ayı Meclis Toplantımızda aldığımız kararların ilçemiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.