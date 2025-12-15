Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Törende öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, bayrak töreninin ardından okulda yapımı tamamlanan konferans salonu ve laboratuvarın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet, eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekti. Öğrencilerin taleplerini dinleyen protokol üyeleri, öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında daha sonra Atatürk İlkokulu, Diler Demir Ortaokulu ile Mustafapaşa İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi. Okullarda öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, Kaymakam Özyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Pekgöz, öğrencilerle sohbet ederek moral verdi.

Ziyaretlerde öğretmenlerin sorularını da yanıtlayan protokol üyeleri, eğitimin her kademesinde yapılan çalışmaların ve iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.