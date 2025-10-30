Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe'de toplam uzunluğu 3,8 km olan Şirinköy-Alaseher bağlantı yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Yolun ilk etap çalışmaları kapsamında 1,3 km'lik bölümde çalışmaları tamamlayan ekipler, kalan 2,5 km'de çalışmalara kısa sürede başlayacak.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da Büyükşehir Belediyesi, ulaşım seferberliğini sürdürerek ilçeleri modern yol ağlarıyla buluşturuyor. Geride kalan 6,5 yılda 2 bin 600 km yolu asfalt ve betonla buluşturan ekipler, Gürgentepe'de de önemli yol yatırımlarını hayata geçirdi.

Gürgentepe'de 65 km yolu modern görünüme kavuşturan ekipler, ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında 3,8 km olan Şirinköy-Alaseher bağlantı yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor. Hizmetle vatandaşların yıllar süren özlemi son buldu.

Gürgentepe Alaseher Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım ve vatandaşlar yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

'Şükür Allah'a 50 yıldır var olan yol sorunumuz sıcak asfalt çalışmasıyla son buldu. Yollarımız çok kötü durumdaydı. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Onların hakkı ödenmez, ne söylesek az. Bu hizmetle bizi buluşturdukları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.'