Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında çocuklara yönelik anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle Eser İlkokulu öğrencilerini ADARAY ve metrobüsle buluşturarak toplu ulaşım, tasarruf ve yerli üretim bilinci kazandırdı.

Bu kapsamda Adapazarı Eser İlkokulu'ndan yaklaşık 500 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları arasında yer alan ADARAY ve metrobüsle düzenlenen gezi programına katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, şehrin modern ve çevreci toplu ulaşım projelerini yakından tanıma fırsatı buldu. ADARAY ve metrobüsle yapılan yolculuk boyunca öğrencilere ulaşım sistemlerinin işleyişi hakkında bilgiler aktarılırken, yerli üretimin önemi, tasarruf bilinci ve toplu taşıma kullanımının çevresel katkıları anlatıldı.

Renkli ve keyifli anlara sahne olan programda öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın taşıdığı anlam doğrultusunda bilinç kazandı.